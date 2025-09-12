Cinco encapuchados queman banderas de España en la Diada independentista de Cataluña

Un grupo de 5 encapuchados quemaron una bandera española minutos antes de empezar la manifestación organizada por la ANC, Òmnium Cultural y otras entidades independentistas para celebrar la Diada en Barcelona.

Vestidos de negro y con capuchas, han desplegado rápidamente una bandera frente a la cabecera de la manifestación en Pla de Palau, que contaba con la presencia del presidente de la ANC, Lluís Llach, del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y del presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, entre otros.

Tras desplegar la bandera, los encapuchados la quemaron y se marcharon del lugar, tras lo que un voluntario de la ANC retiró los restos que habían quedado en el suelo.