Cinco encapuchados queman banderas de España en la Diada independentista de Cataluña

Las entidades separatistas estaban presentes en el momento del acto vandálico

Quema de una bandera española
Quema de una bandera española
Joan Planes
Un grupo de 5 encapuchados quemaron una bandera española minutos antes de empezar la manifestación organizada por la ANC, Òmnium Cultural y otras entidades independentistas para celebrar la Diada en Barcelona.

Vestidos de negro y con capuchas, han desplegado rápidamente una bandera frente a la cabecera de la manifestación en Pla de Palau, que contaba con la presencia del presidente de la ANC, Lluís Llach, del presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, y del presidente del Consell de la República (CdRep), Jordi Domingo, entre otros.

Tras desplegar la bandera, los encapuchados la quemaron y se marcharon del lugar, tras lo que un voluntario de la ANC retiró los restos que habían quedado en el suelo.

