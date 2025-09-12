Cierra en Barcelona una academia acusada de defraudar a un centenar de jóvenes extranjeros con falsos cursos de idiomas

Los Mossos d’Esquadra investigan una presunta estafa cometida por la academia de idiomas Native Language College (NL College), situada en el barrio de Sant Gervasi, en Barcelona. El centro cerró de forma repentina en julio, dejando a más de un centenar de estudiantes extranjeros (en su mayoría procedentes de Marruecos y Argelia) sin el diploma de idiomas necesario para renovar su visado y sin el dinero invertido en la matrícula.

Los perjuicios económicos individuales oscilan entre 2.000 y 6.000 euros, con un promedio de 3.500 euros por alumno. Una de las afectadas, Douaa Grouz, estudiante marroquí, explicó que ella y su hermana invirtieron 2.500 euros cada una con la esperanza de cambiar su visado de turista por residencia. Según relató, su padre incluso contrajo deudas para financiar estos estudios. Sin embargo, tras comunicar primero que cerraban “por vacaciones”, los responsables de la academia desaparecieron y dejaron el edificio vacío, listo para alquilar de nuevo.

El fraude afecta también a los trabajadores del centro, unos 26 en Barcelona, que denuncian impagos de hasta tres meses, liquidaciones pendientes y un ERE fallido con datos contables que consideran poco fiables. El perjuicio económico solo para la plantilla se calcula en unos 330.000 euros, según el abogado laboralista Ignasi Lúquez, que representa a los empleados.

La academia, fundada en 2022 y que llegó a contar con el sello del Instituto Cervantes (fundamental para validar los cursos de español de cara a los permisos de Extranjería), había facturado4,4 millones de euros en 2024. Sin embargo, según los registros, cerró el ejercicio con pérdidas de 300.000 euros y en la actualidad se encuentra en pre concurso de acreedores.

Mientras tanto, los estudiantes afectados se encuentran en una situación incierta: sin diploma académico, con el visado caducado y sin la devolución del dinero invertido. Muchos de ellos denuncian que sus familias se endeudaron para pagar los cursos, lo que agrava las consecuencias de esta presunta estafa.