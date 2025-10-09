Cinco de los mejores bares del mundo están en Barcelona (y sólo 1 en Madrid)

Según el ranking The World’s 50 Best Bars 2025, Barcelona acapara cinco de los bares más reconocidos a nivel internacional, mientras que Madrid solo logra colar uno en los primeros puestos. Desde hace más de 15 años (2009), The World’s 50 Best Bars recoge las opiniones de más de 700 expertos -entre bartenders, consultores y críticos- que votan sus ocho experiencias más destacadas en los últimos 18 meses, o cinco si no han salido de su país, para escoger los mejores bares del mundo.

Este año, el galardón se lo ha llevado Leone, en Hong Kong, y es la primera vez que un bar asiático encabeza el listado. Bar Leone está ubicado en el distrito Central de Hong Kong y es una creación del barman Lorenzo Antinori, cuyo histórico currículum abarca algunos de los bares de hoteles más queridos de Europa y Asia, incluyendo los londinenses American Bar en The Savoy y Dandelyan (ahora desaparecido)

Está inspirado en el Trastevere de Roma, y el interior parece una carta de amor a la ciudad de los años 80 y 90 y está diseñado para ser accesible y sin pretensiones y está profundamente arraigado en la cultura y la hospitalidad italianas.

Barcelona y Madrid

Barcelona concentra hasta cinco locales dentro del listado global de 50, mientras que la capital española solo 1. El bar madrileño es Salmon Guru, espacio de Diego Cabrera, que en el listado de este año desciende del 23 al 37 puesto.

En cuanto a la capital catalana, estos son los incluidos:

Sips (3er puesto). Es un bar cofundado por Marc Álvarez y Simone Caporale, con concepto de "drinkery house" y un speakeasy escondido llamado Esencia. Se encuentra en la calle Muntaner (108), en el barrio barcelonés de l'Eixample.

(3er puesto). Es un bar cofundado por Marc Álvarez y Simone Caporale, con concepto de "drinkery house" y un speakeasy escondido llamado Esencia. Se encuentra en la calle Muntaner (108), en el barrio barcelonés de l'Eixample. Paradiso (4o puesto). Está escondido tras un bar de pastrami en el Born, y mezcla coctelería e innovación.

(4o puesto). Está escondido tras un bar de pastrami en el Born, y mezcla coctelería e innovación. Dr. Stravinsky (83).

(83). Boadas (85).

(85). Foco (89).

El listado completo