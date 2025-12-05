Comuns pide al Govern condicionar las ayudas al sector a mantener el empleo por la peste porcina

El portavoz de los Comuns en el Parlament, David Cid, ha reclamado al Govern que las ayudas económicas que impulse para el sector porcino ante la crisis sanitaria por el brote de peste porcina africana en Collserola (Barcelona) estén condicionadas al mantenimiento del empleo.

En una rueda de prensa este viernes desde el Parlament, ha pedido un compromiso máximo al Ejecutivo con los trabajadores del sector: "El sector porcino y su cadena de producción y comercialización tiene miles de trabajadores: desde pequeños productores, sean integrados o independientes, trabajadores de mataderos, transporte, comercialización..., con situaciones laborales muy diversas".

Ha reclamado que acelere la interlocución con los sindicatos y con los trabajadores afectados por reducciones de plantilla, despidos o ERTO, porque la situación sanitaria es "relevante, pero también preocupa mucho la situación de los trabajadores".