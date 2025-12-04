El Govern confirma los 13 casos positivos de peste porcina en Cataluña

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generaitat, Òscar Ordeig, ha confirmado este jueves que se elevan a 13 los casos positivos de peste porcina africana (PPA) en jabalíes muertos en el entorno de Collserola (Barcelona), todos ellos en un radio de 6 kilómetros.

Lo ha dicho en una rueda de prensa para actualizar los datos sobre el brote de PPA en la provincia de Barcelona, en la que ha instado a "minimizar al máximo la destrucción de empleo" mediante fórmulas financieras y técnicas para que el impacto en territorios, granjas y puestos de trabajo sean los mínimos posibles, en sus palabras.

"El laboratorio central del Ministerio de Agricultura acaba de publicar 4 nuevos casos positivos de PPA, que se suman a los 9 que teníamos y en estos momentos podemos confirmar un total de 13 positivos", ha explicado Ordeig.

Ha puesto en valor que estos nuevos positivos se encuentran en el mismo radio de 6 kilómetros en los que se halló al resto, y ha reivindicado que "se están haciendo bien las cosas, se están encontrando los animales muertos y, encima, en un radio contenido".

Sobre la visita de técnicos de la Comisión Europea para analizar el estado del virus en Cataluña, ha asegurado que estos "han quedado gratamente sorprendidos por el gran despliegue de medios implementados", coincidiendo con el día en el que la Comisión ha limitado a 91 municipios catalanes la zona infectada por peste porcina africana (PPA) en la provincia de Barcelona.

De esta forma, ha dejado fuera las comarcas de Osona y el Lluçanès, las principales zonas productoras de porcino en la provincia de Barcelona, así como la zona de Lleida.

Evitar dispersiones

Ordeig ha puntualizado que se han colocado trampas y se están abatiendo jabalíes con silenciadores para "no asustarlos y que esto genere un problema", como que se expandan más allá de la zona afectada y potencialmente propaguen el virus. "También se presentará una batería de medidas fuera del radio de 20 kilómetros para evitar la ida y venida de animales", ha añadido.

Regionalización

El conseller ha dado importancia al hecho de que la Unión Europea haya ratificado el radio de 20 kilómetros de restricciones y de regionalización. "Países como Corea del Sur o el Reino Unido se ceñirán a estos 20 kilómetros", ha celebrado.