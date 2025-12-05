Cataluña restringe el acceso al medio natural en 91 municipios por peste porcina

El Govern ha extendido este viernes las restricciones de acceso al medio natural en un radio de 20 kilómetros desde la zona cero del brote de peste porcina africana (PPA), cuando hace justo una semana que se detectaron los dos primeros casos de la enfermedad, en Collserola del Vallès (Barcelona). La medida, así pues, abarca un total de 91 municipios [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/cataluna/comision-europea-amplia-91-municipios-cataluna-zona-infectada-peste-porcina-africana_20251204693152f955584d48fb6923b7.html|||—después de la ampliación que anunció este jueves la Comisión Europea—]] y estará vigente hasta el 14 de diciembre, tal y como ha asegurado la secretaria de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot.

La propuesta, así pues, afecta a parques naturales, zonas boscosas, orillas de ríos y rieras, prados y campos de cosecha, así como parques y caminos fuera de núcleos urbanos. "Se puede ir a la hípica, pero no salir con el caballo a dar una vuelta por el bosque", ha asegurado Massot, recalcando que el puente de la Inmaculada Concepción del próximo lunes, día 8 de diciembre, es un "es un periodo de alto riesgo" debido a la gran afluencia de gente que puede visitar este tipo de espacios.

En este sentido, las limitaciones relativas a la caza y al traslado de animales vivos en el ámbito de la ganadería se mantendrán limitadas en el radio de 20 kilómetros. En cuanto al ocio, el acceso a viviendas, restaurantes e instalaciones deportivas están autorizadas, hasta los caminos habilitados.