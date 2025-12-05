Acceso

Cataluña restringe el acceso al medio natural en 91 municipios por peste porcina

La medida será válida en la comunidad autónoma hasta el 14 de diciembre

FOTODELDIA GRAFCAT5210. BARCELONA, 01/12/2025.- Aspecto de uno de los accesos al Parque Natural de Collserola, alertando de la presencia de la peste porcina hallada en jabalíes autóctonos de la zona, este lunes, cuando se ha activado a 117 efectivos y 25 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que llegarán a lo largo del día, para ayudar a controlar la Peste Porcina Africana (PPA), cuando ya se han confirmado seis jabalíes infectados. EFE/Enric Fontcuberta
La UME se despliega para controlar la peste porcina a la espera de evaluar su impactoEnric FontcubertaAgencia EFE
El Govern ha extendido este viernes las restricciones de acceso al medio natural en un radio de 20 kilómetros desde la zona cero del brote de peste porcina africana (PPA), cuando hace justo una semana que se detectaron los dos primeros casos de la enfermedad, en Collserola del Vallès (Barcelona). La medida, así pues, abarca un total de 91 municipios [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/cataluna/comision-europea-amplia-91-municipios-cataluna-zona-infectada-peste-porcina-africana_20251204693152f955584d48fb6923b7.html|||—después de la ampliación que anunció este jueves la Comisión Europea—]] y estará vigente hasta el 14 de diciembre, tal y como ha asegurado la secretaria de la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Cristina Massot.

La propuesta, así pues, afecta a parques naturales, zonas boscosas, orillas de ríos y rieras, prados y campos de cosecha, así como parques y caminos fuera de núcleos urbanos. "Se puede ir a la hípica, pero no salir con el caballo a dar una vuelta por el bosque", ha asegurado Massot, recalcando que el puente de la Inmaculada Concepción del próximo lunes, día 8 de diciembre, es un "es un periodo de alto riesgo" debido a la gran afluencia de gente que puede visitar este tipo de espacios.

En este sentido, las limitaciones relativas a la caza y al traslado de animales vivos en el ámbito de la ganadería se mantendrán limitadas en el radio de 20 kilómetros. En cuanto al ocio, el acceso a viviendas, restaurantes e instalaciones deportivas están autorizadas, hasta los caminos habilitados.

