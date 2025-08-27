¿Cuánto cuesta vivir siendo estadounidense en Barcelona? Un influencer que reside en la ciudad lo revela

Algo que parece simple pero que en realidad es de lo más complejo es determinar lo que gasta un estadounidense viviendo en Barcelona. Unos pueden priorizar vivir en pisos en el centro, otros destinar sus gastos a más actividades culturales, y otros aprovechar los restaurantes para deleitarse con la mejor gastronomía local. No obstante, este debate lo ha zanjado un influencer originario del país norteamericano.

A esta pregunta le ha dado respuesta Thomas Manuel, también conocido como @thomaslmanuel en TikTok, un joven creador de contenido de origenestadounidense que en la actualidad está viviendo en la Ciudad Condal. Aparte de realizar publicaciones que tienen que ver con los viajes, el estilo de vida en el extranjero o con las experiencias personales, también tiene como objetivo recorrer todos los países del mundo; lleva un total de 36 sobre los 195 totales.

"El alquiler me cuesta mil euros al mes"

Sin embargo, lo que ahora concierne es el dinero que se gasta un estadounidense viviendo en España. Nada más comenzar con su testimonio, el primer gasto al que hace mención es al de la vivienda, y más concretamente al de un contrato de alquiler. Asegura que paga "mil dólares al mes y esto incluye todo. Mis suministros, todos los muebles estaban incluidos y me mudé a este piso listo para entrar de inmediato".

Mientras enfoca todo lo que se le incluye en su piso, se puede observar que tiene un salón con cocina americana. Todo está muy cuidado y, tan solo para una persona, es más que suficiente. Un sofá con una pequeña mesa, un aire acondicionado, una buena nevera, lavadora, horno y una mesa que sirve como comedor para dos comensales, entre otros. Lo siguiente que se ve es su habitación, muy bien organizada también.

El transporte 70 y la comida 650 euros

Prácticamente, las medidas se corresponden con las de una cama de matrimonio, un gran armario con varias perchas y estantes, un espejo de grandes dimensiones y un zapatero de gran longitud. El cuarto de baño es muy estándar, ya que posee un plato de ducha, un retrete, un lavabo con cajones y el espejo. Todo esto hacen de la casa un buen lugar en el que residir.

En cuanto al transporte, Thomas revela que paga por un servicio que le cuesta "70 euros al mes e incluye Uber y mi abono multi-metro". Lo siguiente es la comida, y explica como curiosidad que está "acostumbrado a comer fuera en Bali, pero también cocino mucho". Por lo tanto, entre hacer la compra y comer fuera de casa, el gasto asciende a unos 650 euros al mes, según sus propias palabras.

¿Cuánto se gasta un estadounidense al mes en Barcelona?

Lo siguiente es lo que este estadounidense considera comosus "cosas divertidas", es decir, sus hobbies o aquello que dedica al ocio. Este tipo de actividades van "desde ir a museos o a yoga hasta salir de fiesta, y eso me cuesta unos 300 euros al mes", detalla. A este tipo de prácticas, aunque el las separa en otra categoría, está la de ir a tomar "cafés, brunch, vino y tapas".

El gasto mensual de esto ronda los 200 euros, "que no es mucho porque salgo bastante y beber forma parte importante de la cultura aquí", aporta. Como extra, también incluye otros gastos varios como pueden ser "ir al salón de uñas o incluso comprar de otro tipo". Por lo tanto, la respuesta final a cuánto gasta un estadounidense viviendo en Barcelona asciende a una cantidad de "2.220 euros o 2.400 dólares al mes".