La CUP llama "a pasar de la resistencia a la ofensiva"

El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha hecho este sábado un llamamiento a la movilización y a "pasar de la resistencia a la ofensiva" en todos los territorios de habla catalana durante celebración en Perpiñán (Francia) de la Diada de la Catalunya Nord. En declaraciones a los periodistas antes del inicio de la manifestación convocada en esta ciudad del sur de Francia, Casadevall ha asegurado que el Estado francés "muestra síntomas de debilidad", que "trata de esconder con más centralización y más castigo". Ante esta situación, ha subrayado: "nuestra respuesta no puede ser la resignación", sino "organización, cohesión y reconstrucción nacional".

"Nuestro objetivo es la plena libertad de nuestro pueblo, la autodeterminación, el uso y la protección de nuestra lengua y cultura y la justicia social. Para conseguirlo, hay que pasar de la resistencia a la ofensiva. De Fraga a Maó y de Salses a Guardamar", ha dicho.

La Diada de la Catalunya del Nord es una jornada reivindicativa que conmemora el Tratado de los Pirineos del 7 de noviembre del 1659, que supuso la cesión a Francia de varios territorios situados al norte de la actual Cataluña, separando así a comunidades históricamente catalanas por una nueva frontera.

La manifestación ha contado también con la presencia de representantes de ERC como el secretario general adjunto, Oriol López Mayolas, que ha recordado que el Tratado de los Pirineos, hace 366 años, "partía la nación por el medio".

López Mayolas se ha mostrado convencido de que "Perpiñán y Barcelona, algún día, volverán a ser las ciudades más importantes de los Països Catalans liberados".