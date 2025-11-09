Acceso

Puigdemont critica que la "maquinaria de propaganda socialista" busca señalar a Junts

El ex presidente catalán dice que su partido no ha ido a Madrid a “hacer amigos”

FOTODELDÍA - . PERPIÑÁN (FRANCIA), 27/10/2025.- El presidente de JxCat, Carles Puigdemont, este lunes durante una comparecencia ante los medios sin admitir preguntas, después de la reunión de la dirección ejecutiva de JxCat, en la que ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que a partir de ahora ya no podrá contar con la mayoría que permitió su investidura: "Podrá ocupar poltronas, pero no podrá gobernar. Podrá tener poder, pero no podrá ejercer el gobierno". EFE/David Borrat
El expresidente de la Generalitat Carles PuigdemontDavid BorratAgencia EFE
  Europa Press
    Europa Press
Barcelona
Última actualización:

El líder de Junts y expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha criticado que "la maquinaria de propaganda socialista y de medios subvencionados por los socialistas" se ha puesto en marcha, según él, a velocidad de campaña electoral para señalar a Junts. "Solo hay que ver con qué intensidad y qué fruición llenan de críticas desmedidas las redes y los medios afines", ha afirmado en un apunte en X este domingo, recogido por Europa Press.

Asimismo, ha criticado que, a su parecer, no son los únicos que ponen a Junts en el centro de las críticas: "hay una sospechosa coincidencia con otros espacios políticos con los que comparten la misma obsesión", ha advertido.

Ha expuesto que Junts nunca ha ido a Madrid a "hacer amigos ni a hacer de catalanes tan simpáticos que no parecen catalanes", sino que el objetivo ha sido ir a defender intereses nacionales en todos los ámbitos, en sus palabras. "Nosotros cumplimos, pero las palancas del poder están todas exclusivamente en sus manos", ha señalado.

