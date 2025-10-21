Desalojan el asentamiento del parque Joan Miró del Eixample de Barcelona

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) han iniciado el desalojo del asentamiento situado en el parque Joan Miró este martes a primera hora, han confirmado fuentes del consistorio a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Ara', agentes municipales han instado a las personas sin hogar a sacar sus pertenencias y a abandonar el lugar.

Además de la GUB, también se han desplazado hasta el parque personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y de los servicios de limpieza.