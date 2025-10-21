Acceso

Cataluña

Municipal

Desalojan el asentamiento del parque Joan Miró del Eixample de Barcelona

También se han desplazado hasta el parque personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona

Parque Joan Miró de Barcelona REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE BARCELONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/10/2025
El parque Joan Miró ante el "repunte" de la inseguridadAYUNTAMIENTO DE BARCELONAEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona (GUB) han iniciado el desalojo del asentamiento situado en el parque Joan Miró este martes a primera hora, han confirmado fuentes del consistorio a Europa Press.

Según ha avanzado el 'Ara', agentes municipales han instado a las personas sin hogar a sacar sus pertenencias y a abandonar el lugar.

Además de la GUB, también se han desplazado hasta el parque personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales de Barcelona (CUESB) y de los servicios de limpieza.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas