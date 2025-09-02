Desarticulan una mafia que casaba sin su consentimiento a españolas con extranjeros para conseguir residencia ilegal

La Policía Nacional y la Guardia Urbana han dado un golpe contundente contra la mafia en Barcelona que organizaba matrimonios falsos entre mujeres españolas y hombres extranjeros en España con el único objetivo de tramitar permisos de residencia ilegal. La operación, que se ha saldado con 15 detenidos, ha destapado un entramado criminal que instrumentalizaba a mujeres vulnerables para obtener beneficios económicos y regularizar a inmigrantes de manera fraudulenta.

Según el Ayuntamiento de Barcelona, el modus operandi consistía en inscribir de manera conjunta a los hombres extranjeros con mujeres españolas, presentándose como pareja estable ante notario. Con esta documentación, accedían al registro oficial y usaban esa condición para iniciar expedientes de residencia bajo la figura de familiar comunitario o alegando circunstancias excepcionales de arraigo familiar.

Matrimonios sin consentimiento

La investigación revela que muchas de estas mujeres españolas denunciaron el uso indebido de sus documentos y su empadronamiento en domicilios donde nunca habían residido. La Policía Nacional confirmó además que varias de ellas ni siquiera sabían que figuraban como pareja de estos hombres, lo que agrava el carácter delictivo de los hechos y refuerza la idea de que se trataba de una auténtica mafia en Barcelona especializada en matrimonios falsos.

Una red perfectamente estructurada

El equipo de investigación, formado por agentes estatales y locales, analizó 135 expedientes de extranjería y detectó irregularidades en al menos 30 casos, cancelando 18 registros fraudulentos. Los 15 detenidos se enfrentan ahora a cargos por usurpación de estado civil, falsedad documental y estafa. Además, se han emitido informes desfavorables y peticiones de extinción de residencia a la Subdelegación del Gobierno para evitar que estos permisos se consoliden.

Fraude que alarma a las autoridades

Este caso ha puesto en alerta a las autoridades, que advierten de la proliferación de entramados que utilizan los vacíos legales para otorgar ventajas de residencia ilegal a extranjeros en España. La operación marca un precedente y busca cortar de raíz un modelo de fraude que pone en riesgo la convivencia y desprestigia a quienes cumplen con la ley.

La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones. Lo que sí está claro es que este escándalo confirma que los matrimonios falsos organizados por la mafia en Barcelona se han convertido en una amenaza que las fuerzas de seguridad están decididas a erradicar.