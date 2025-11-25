Detenido por presunta violencia de género y detención ilegal en Corbera, Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado martes 18 de noviembre un hombre de 45 años como presunto autor de un delito de violencia de género y detención ilegal en Corbera de Llobregat (Barcelona), informan en un comunicado este martes.

El viernes 14 de noviembre una mujer contactó con servicios sociales de la localidad barcelonesa mediante el buzón del correo oficial, para pedir asesoramiento, dado que presuntamente recibía malos tratos por parte de su pareja con la que convivía.

Tras varios intercambios de mensajes por correo electrónico, la comunicación entre la mujer y los servicios sociales se cortó y, a causa de ello, servicios sociales se puso en contacto con los Mossos d'Esquadra de Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) para informar de estos hechos.

Tras ser conocedores de los hechos, la policía catalana se desplazó al domicilio familiar, donde pudieron mantener una conversación con la mujer, la cual explicó a los agentes que sufría malos tratos por parte de su marido, quien no la dejaba salir del domicilio desde hacía cuatro meses.

El 18 de noviembre, con la información recogida por los servicios sociales así como las declaraciones de la propia víctima, detuvieron a su marido por un delito de violencia de género y otro de detención ilegal.