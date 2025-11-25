Referéndum en Cataluña: los vecinos de este municipio aprueban cambiar el nombre del pueblo

Los vecinos de un municipio catalán votaron el pasado domingo, a través de una consulta popular, el cambio de nombre del pueblo. Participaron más de 1.500 personas, y el resultado final, aunque no por mucha diferencia, fue cambiar el nombre.

Hasta entonces, Palamós era el nombre del pueblo, aunque el cambio de nombre es una aspiración histórica de los vecinos de Sant Joan, que querían que se les reconozca su identidad en el nombre del municipio.

Sant Joan fue un municipio independiente hasta 1942, cuando fue anexionado a Palamós. Desde entonces, reclaman los vecinos, Sant Joan perdió su identidad. Los vecinos, encabezados por el portavoz de una asociación local, Carles Sala, querían devolver la identidad administrativa a Sant Joan.

En la consulta participaron un 10% del censo total, ya que votaron únicamente 1.650 de los 17.000 vecinos llamados a las urnas. Votaron a favor del cambio 897 personas, un 54% de los votos, y en contra, 752. Así, Sant Joan se incorporará al nombre de Palamós, que pasará a llamarse: Palamós i Sant Joan.

A pesar de que la votación resultó positiva, la alcaldesa advirtió que el cambio de nombre "no será rápido ni fácil", ya que se debe cambiar tanto el logotipo como el escudo de la ciudad.