Dónde y cuándo ver auroras boreales en Cataluña

Las auroras boreales parecen algo exclusivo de los países nórdicos. Muchos viajan a Islandia, Finlandia o Noruega para ver este fenómeno natural sin saber que en España, y más concretamente en Cataluña, también se puede apreciar este espectáculo visual.

¿Qué son y por qué se ven las auroras boreales?

Las auroras boreales son un fenómeno luminoso que ocurre en el cielo nocturno de algunas regiones concretas. Se producen cuando las partículas que el Sol emite constantemente (cargadas, llamadas viento solar), llegan a la Tierra, chocan con nuestro campo magnético, y las dirige hacia los polos. Al entrar en la atmósfera, las partículas chocan con gases como el oxígeno y el nitrógeno. Esa colisión libera energía en forma de luz, creando el espectáculo que vemos como auroras.

Dónde verlas en Cataluña

Esta noche se podrán ver auroras boreales en Cataluña, esta vez de color rojo. Las mejores horas para verlas son a partir de las 23 horas, con una intensidad de G4, y durante la madrugada, con una fuerza G3. La última vez que se pudieron observar estos fenómenos en territorio catalán fue en octubre de 2024, y la más fuerte, según 3CAT, se produjo en 2005.

Los mejores lugares para observarlas es en zonas alejadas de las ciudades y en puntos con un poco de altitud. Concretamente, en las zonas de montaña.