Dos docentes se quedan fuera de las aulas por un fallo administrativo al inicio del curso en Cataluña

El arranque del curso 2025-26 en Cataluña ha transcurrido con normalidad para la mayoría de docentes, pero no para todos. Varias incidencias en el sistema de nombramientos del Departament d’Educació han impedido que profesoras con derecho a una plaza puedan comenzar el curso con sus alumnos, dejando en evidencia fallos administrativos que aún no han sido resueltos.

El curso escolar ha empezado esta semana con la ilusión del reencuentro entre alumnos y profesores, pero para algunas docentes la situación se ha convertido en una fuente de frustración. Los problemas en la plataforma digital de nombramientos han provocado que aspirantes con mejor posición en las listas no hayan podido acceder a su plaza, mientras otros con un número inferior sí han conseguido destino.

Trayectorias frenadas por fallos en el sistema

Uno de los casos más significativos es el de Sara, maestra de educación infantil, que el 28 de agosto intentó aceptar su nombramiento en la franja horaria asignada. Sin embargo, el sistema no le mostró la opción, lo que dejó sin efecto su solicitud. Desde recursos humanos le han pedido que repitiera el proceso por correo electrónico, pero a día de hoy no ha recibido respuesta. “No me están dando ninguna solución. De momento no me estoy sintiendo acompañada”, ha explicado en declaraciones al medio RAC1.

La situación resulta aún más difícil de entender para ella porque ha comprobado que docentes situados por detrás en la lista ya han sido nombrados. Sara cuenta con una larga trayectoria de interinajes, con 54 nombramientos previos sin problemas, por lo que nunca antes se había enfrentado a un obstáculo de este tipo.

El caso de Anna Boix, profesora de catalán, refleja también cómo estos fallos administrativos han alterado las trayectorias laborales. Ella debía incorporarse en la Escola Oficial d’Idiomes d’Osona, pero debido a un error en la tramitación de su titulación finalmente ha sido destinada a un instituto de secundaria en el Bages, para labores que no se ajustan a su perfil académico. El fallo se produjo en julio, cuando presentó el máster en Secundaria: la aplicación digital se cerró antes de tiempo y no se procesó la documentación. A pesar de haber reenviado los papeles y recibir confirmación, la plaza ya ha sido adjudicada a otra persona. “Para mí todo esto ha sido un retroceso laboral y un perjuicio importante”, lamenta la docente.

Ambas profesoras coinciden en denunciar la falta de acompañamiento institucional y la escasez de vías para resolver este tipo de incidencias. Mientras el Departament d’Educació no ofrezca soluciones, afrontan un inicio de curso marcado por la incertidumbre y la pérdida de oportunidades profesionales.