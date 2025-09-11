El transporte urbano por autobús crece un 1,2% en julio en Cataluña

El número de viajeros en transporte urbano por autobús subió un 1,2% en julio en Catalunya respecto al mismo periodo del año anterior hasta registrar una cifra de 28.319.000 pasajeros, frente a un aumento del 8% a nivel nacional, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La evolución del transporte urbano por autobús fue positiva en todas las comunidades autónomas sobre las que informa el INE con Madrid (+17,1%), País Vasco (+12%) y Extremadura (+9,1%) a la cabeza, mientras que en el lado contrario se situaron Catalunya (+1,2%) Castilla - La Mancha (+3,6%) y Canarias (+4%).

A fin de mantener el secreto estadístico, no se publican los datos de las comunidades autónomas de Islas Baleares, Cantabria, Comunidad Foral de Navarra y La Rioja y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

En Barcelona, un total de 38,1 millones de viajeros usaron el metro (un 5,7% interanual) y otros 19,65millones (1,2% interanual), el autobús.