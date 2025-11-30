El Ejército podría intervenir en la captura de jabalíes infectados en Barcelona

El conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha explicado que este domingo se llevarán a cabo capturas de posibles jabalís infectados con la peste porcina africana en el área de Collserola (Barcelona), mediante la instalación de trampas, repelentes y vallas para que los animales no se trasladen a otras zonas.

Lo ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press este domingo, en la que ha pedido la colaboración ciudadana para cumplir la restricción de no acceder al Parque Natural de Collserola, que se mantiene cerrado este domingo.

"Ayer no acabó de funcionar porque es un parque natural con 100 accesos principales y 400 secundarios, muy difícil de cerrar", ha matizado sobre el cierre, y ha dicho que la instrucción este domingo es que el parque está completamente cerrado para el ocio y que se están llevando a cabo trabajos de captura, textualmente.

Además, ha dicho que se han reforzado los efectivos de seguridad, tanto de Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y Agents Rurals para evitar el acceso a Collserola, "sobre todo el radio de 6 kilómetros que está blindado".

También ha explicado que el proceso de captura será coordinado por Agents Rurals, conjuntamente con el Departament de Agricultura y personal de la empresa pública Forestal Catalana, junto con la colaboración de otros cuerpos como el de Guardia Civil.

"Cualquier animal que se encuentra se debe desinfectar, hay que hacer una custodia de este animal, se debe llevar al centro de Investigación de Salud Animal y se debe hacer con unas condiciones técnicas muy avanzadas", ha explicado.

Intervención del ejército

En este sentido, ha afirmado que la intervención de la unidad específica de control cinegético de la Unidad Militar de Emergencias (UME) está "sobre la mesa".

Ha apuntado que el Gobierno ha puesto a disposición estos recursos y que se activarán si se considera necesario: "Hoy tenemos que ver si hay más positivos", ha señalado.

Ha destacado que hasta el momento todos los animales positivos han estado dentro del radio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona), pero que en caso de tener que ampliar este radio utilizarán "los medios técnicos, económicos y efectivos que hagan falta".

Preguntado por si se ha planteado suspender las clases en el campus de Bellaterra de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), cercano al radio del brote, ha dicho que esto no se ha planteado y que las actividades de "los hogares, las empresas y los centros universitarios se mantienen hasta nuevo aviso".

Sobre el origen del brote ha dicho que se desconoce hasta ahora, pero que se está investigando: "En base a si este virus se parece al que tienen otros países de Europa, por tanto, podremos saber cuál es el origen".

En esta línea, ha mencionado como posibles hipótesis algún resto de comida contaminada o que el virus haya viajado en algún medio de transporte.

En referencia a las exportaciones ha señalado que la industria porcina en Cataluña exporta 3.000 millones de euros y ha explicado que, entre los que son de fuera de la UE, cuando se detecta un positivo se suspenden automáticamente los certificados de exportación y que habrá que negociar "país a país" para reabrir estos mercados.

"Necesitamos dar a los mercados, a los países y a los exportadores un mensaje de que estamos haciendo las cosas bien, que lo tenemos controlado", ha sentenciado.