Esta es la ciudad española con más delincuencia: reina en Europa y los robos suceden con mucha frecuencia

España es un país que cuenta con una gastronomía, paisajes, cultura o historia envidiados en todo el mundo. El turismo es el motor de su economía, y así, los turistas internacionales y nacionales se rinden al territorio nacional. No obstante, no es oro todo lo que reluce, y aunque nuestra nación no es de las más peligrosas del mundo, lo cierto es que hay ciudades situadas entre las que tienen más delincuencia en Europa.

La seguridad es uno de los factores que más preocupan a los habitantes de una ciudad, así como los turistas que visitan el sitio. La, asimismo, es de vital importancia para aquellos que viajan a los lugares, viven o tienen pensado mudarse allí.

Venezuela, Papúa Nueva Guinea y Afganistán son los países que aparecen entre los primeros puestos de las listas sobre los índices de criminalidad, así como otros países como Haití, Sudáfrica u Honduras.

La ciudad española con mayor criminalidad: está entre las ciudades de Europa con más delincuencia

España aparece en el puesto número 104 en el Índice de Criminalidad de Numbeo, por detrás de países como Alemania, Rusia o Estados Unidos, pero por delante de otros como Israel, Polonia o Arabia Saudí. En nuestro país hay varias ciudades, asimismo, que permanecen como las ciudades de Europa donde más delincuencia tiene lugar.

Un informe de Eurostat desvela en qué zonas de toda Europa se producen más robos al año. En concreto, los datos de este estudio muestran los robos reportados durante el año 2021 por cada 100.000 habitantes, por lo que es un ratio más que una cifra global. Así, la que más robos se produjeron hace tres años fue la capital belga, Bruselas, con un ratio de 360 robos por cada 100.000 habitantes.

Mientras tanto, hasta cuatro ciudades españolas se sitúan entre las diez primeras europeas. Barcelona, la ciudad con más delincuencia en nuestro país, sería la segunda de la lista. Y le siguen Melilla (tercera), Ceuta (quinta) y Madrid (sexta). Otras ciudades como Lisboa, Lieja, Charleroi (Bélgica) y Bremerhaven y Flensburgo (Alemania) completan las diez primeras ciudades europeas.