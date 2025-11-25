Este fin de semana empieza la temporada de esquí en Cataluña: descubre qué estaciones abren y cuándo

Como cada año, miles de personas esperan el inicio de la temporada de esquí para ir a pasar el fin de semana a La Cerdanya, Girona o a Baqueira, Lleida.

La estación de esquí de Masella (Girona) ha anunciado que este miércoles abrirá la temporada de esquí 2025-2026 con seis pistas y 11 kilómetros, en un comunicado este martes. La estación ha señalado que el objetivo es abrir más pistas y remontes progresivamente a partir del próximo viernes.

Ha señalado que la apertura se da por el frío y las nevadas de la última semana, y por las "importantes inversiones de este verano en la red de la nieve producida", que permite producir un 30% más de nieve.

Por su lado, la Molina todavía no ha anunciado su apertura, aunque se prevé que sea a principios de diciembre, al igual que Boí Taüll. Baqueira Beret, abrirá, además, el 29 de noviembre.

En Andorra, las tres grandes estaciones, Grandvalira, Pal-Arinsal y Ordino Arcalís, coinciden en arrancar la temporada el 5 de diciembre.