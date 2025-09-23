Estos son todos los planes gratis para las Fiestas de la Mercè 2025 en Barcelona

La fiesta mayor de Barcelona se celebra del 20 al 24 de septiembre y, como es habitual, centra las actividades en ámbitos como la cultura popular, la música y las artes escénicas. La programación finalizará el mismo 24 de septiembre, día de la Mercè. Entre las novedades destacadas, está la recuperación del escenario musical de la plaza de Cataluña y el hecho de que el Mercè Arts de Carrer (MAC) estrenará ubicación en el Port Olímpic.

Sin embargo, la ciudad ofrece también varios planes gratuitos con los que poder disfrutar de las Fiestas de la ciudad:

Jornada de puertas abiertas

El miércoles 24 habrá una jornada de puertas abiertas en muchos museos y espacios culturales de Barcelona: CCCB, Sagrada Familia, Museu Olímpic, Monestir de Pedralbes, CosmoCaixa, Museu de la Música, Castell de Montjuïc, MUHBA Turó, MUHBA Rei, MUHBA el Call, MUBHA Joana, MUHBA Sant Honorat, MUHBA El Born, Panoràmica Tibidabo.

Conciertos y espectáculos

Durante toda la semana habrá conciertos gratuitos de artistas como Rigoberta Bandini, la Mushka, FigaFlowas o The Tyets. También habrá espectáculos de fuegos artificiales durante las noches del martes y el miércoles y otro de drones el viernes.