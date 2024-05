Y ganó Tabarnia

Queridos lectores, me veo en la obligación previa a mis reflexiones, de explicarles que en Tabarnia, como en toda democracia consolidada, hay partidos y tendencias varias, así el PPT (Partido Pesimista Tabarnés) cuyo líder y único militante es mi gran amigo Miquel Giménez, el POT (Partido Optimista Tabarnés) cuyo líder y único afiliado es el abajo firmante, y él Me La Peta, cuyo indiscutible líder y representante, a la par que también único militante es Tomás Guasch, que siempre intermedia entre optimista y pesimista, en tanto y en cuanto no tenga que radiar un gol del Albacete.

Pues bien, a raíz de las elecciones en Cataluña, el líder del PPT (Partido Pesimista Tabarnés) hizo públicamente unas declaraciones, de las que yo representante del POT (Partido Optimista Tabarnés), me he permitido discrepar, mediando Tomás y su Me la Peta.

Para Miquel el resultado no es bueno porque el PSC son también independentistas, yo no me fio un pelo del PSC, pero como optimista me inclino por valorar que quienes le votan no son indepes, tras un amplio debate con una fumada en pipa por su parte y un puro por la mía, llegamos a un consenso en el que no hizo falta Me La Peta de Tomás. El punto de consenso es que Tabarnia tiene más sentido que nunca.

Sea optimista o pesimista el análisis, está geográficamente claro que los votantes de la zona geográfica que abarca Tabarnia en su inmensa mayoría no son independentistas, así que una vez reafirmado esto en la última consulta electoral, podemos trazar una hoja de ruta.

Primero: Caso de declaración unilateral de independencia de los indepes, Tabarnia declararía unilateralmente a su vez la independencia de los indepes para seguir formando parte de España.

Segundo: Caso que se realice un referéndum no pactado para proclamar la independencia, en Tabarnia hacemos referendums varios todos los días y siempre resulta que queremos seguir siendo españoles. Así que si quieren dar validez al suyo, nosotros le damos validez a los nuestros, y nos independizamos de su independencia.

Tercero: Caso que se pacte un referendum porque a don Pedro le entra el canguelis, debería formularse la siguiente pregunta junto a la que pacten:

-Caso de proclamarse la independencia desea usted que Tabarnia se constituya como región de España?

Y en todo caso una última:

-Desea usted que estos políticos dejen de tocar los cataplines con tonterías y se dediquen a arreglar los problemas de verdad?

¡Viva el PPT, El POT, el Me La Peta, Tabarnia y España!