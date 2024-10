Garriga (Vox): "Más de la mitad de los presos en Cataluña son inmigrantes"

El líder de Vox en Cataluña y secretario general del partido a nivel nacional, Ignacio Garriga, ha recriminado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, su política migratoria al frente del Govern, que considera "nefasta" y "contraria a la realidad que se vive en las calles". Según el diputado ultraconservador, que asegura que son datos de la consejería de Interior, "más de la mitad de los presos en las cárceles catalanas son inmigrantes", ha dicho esta mañana en la segunda sesión del Debate de Política General que se celebra esta semana en el Parlament. "No queremos delincuentes en nuestra región, no queremos que se impartan clases de árabe en nuestras escuelas y no queremos que se diga que las mujeres que usan colonia son putas", ha dicho Garriga, en referencia al imán que así se refirió en una mezquita de Tarragona sobre el perfume femenino, "los inmigrantes cometen el 91% de las violaciones en Cataluña", ha concluido Garriga. Tras un enganche sobre geopolítica, en el que el líder de Vox ha reivindicado a Giorgia Meloni, presidenta de Italia; Viktor Orban, presidente de Hungría; o Donald Trump, expresidente de EEUU y candidato a la reelección en las próximas elecciones norteamericanas, Illa ha asegurado que "las mujeres que dice defender no son suyas, son de ellas mismas", en referencia a la preocupación de Garriga por las mismas, y ha recordado que Vox fue el único partido que no se adhirió al Pacte contra les Violències Masclistes.