La gira de Lady Gaga aumenta hasta un 31% los viajes en tren a Barcelona

La gira de Lady Gaga en Barcelona ha impulsado un 31% los viajes en tren a la capital catalana, según la plataforma de reservas Trainline que asegura que Madrid (+49%), Málaga (+48%) y Sevilla (+41%) son las principales ciudades de origen de los fans que se desplazan para los conciertos en el Palau Sant Jordi.

Los conciertos que la artista estadounidense Lady Gaga ofrecerá en Barcelona los días 28, 29 y 31 de octubre, dentro de su gira The MAYHEM Ball, han provocado un significativo aumento en la demanda de trenes con destino a Barcelona.

Según datos internos de Trainline los viajes en tren hacia Barcelona entre el 28 de octubre y el 1 de noviembre se han incrementado más de un 30% en comparación con la semana anterior a las actuaciones.

La ruta Madrid-Barcelona encabeza el crecimiento con un aumento del 49%. Le siguen las rutas del sur de España, siendo Málaga (+48%) y Sevilla (+41%) los otros dos puntos de origen principales para los fans que se desplazarán para el evento musical.

El auge del tren como medio de transporte para grandes eventos se confirma con este dato, coincidiendo con un estudio de Trainline y YouGov que señala que el 50% de los encuestados en España elige el tren como su opción favorita para asistir a conciertos.

El General Manager de Trainline en Europa, Pedro García, afirma que "la liberalización ferroviaria ha abierto la puerta a que más personas viajen en tren a precios competitivos, especialmente para asistir a grandes eventos masivos como conciertos o festivales".

Planes en Barcelona

Para los fans más viajeros que vayan a acudir a Barcelona para ver a su artista favorita, Trainline ha preparado una recomendación de los mejores planes de Halloween que los 'pequeños monstruos' pueden hacer durante su estancia en la ciudad condal.

Barcelona es una ciudad con mucha vida y mucha historia, por tanto, no es de extrañar que también sea el escenario de diferentes leyendas y misterios.

El viajero que recorra la ciudad durante estos últimos días de octubre, deberá conocer la historia de 'La Vampira del Raval' o la 'Maldición del Liceu', edificio que ha sido escenario de terribles acontecimientos a lo largo de sus dos siglos de historia: dos incendios y un atentado con dos bombas, en lo que ahora es el teatro más famoso de Barcelona.

Para los más tradicionales octubre marca el comienzo de la temporada de castañas. La Castanyada es una tradición catalana de toda la vida que promete encandilar el olfato y estómago de los viandantes, ya que se pueden encontrar puestos de castañas en todos los distritos de la ciudad.

Pero no se vive una experiencia otoñal completa en Barcelona si no se prueban los panellets, un dulce cubierto de piñones típico de la festividad de Todos los Santos.

Por supuesto, tras los conciertos de Lady Gaga, los fans de la cantante de Born This Way no pueden perderse las sesiones especiales que han organizado varios clubs y discotecas de Barcelona.

La Sala Apolo ha preparado 'After Party Gaga' con shows y DJ sets, el día 29. También, los días 28 y 30, la Sala Upload acogerá la 'ROAR Party: Edición Lady Gaga (After Party)' y el martes 28 Safari Disco Club celebra la 'YASS! Party: Especial Lady Gaga'.