El Govern crea un protocolo para prevenir la violencia sexual en el transporte público

La consellería de Territorio y la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) han creado un protocolo unitario para prevenir y abordar las violencias sexuales en el transporte público.

Según ha informado el Govern este sábado, el protocolo tiene por objetivo detectar y eliminar las situaciones de violencia sexual, así como las agresiones contra la diversidad sexual en el transporte público y sus alrededores.

El protocolo incluye medidas de formación al personal, campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y mecanismos de detección y denuncia adaptados.

De este modo, el protocolo pretende establecer pautas claras y consensuadas para actuar ante las actuaciones de violencia sexual en el transporte público, y garantizar un conjunto de actuaciones "coherentes y uniformes" por los diferentes operadores. En la elaboración de este protocolo también han participado las empresas operadoras de transporte público, la consellería de Feminismos y los Mossos d'Esquadra.