La Guardia Civil se queja a Pedro Sánchez: sus dependencias en Cataluña están sucias

La Asociación Profesional de la Guardia Civil JUCIL ha registrado un escrito al teniente coronel jefe Interino de la Comandancia de Barcelona en el que denuncia la grave situación de falta de higiene y las deficientes condiciones de limpieza en varias de las dependencias oficiales de la Guardia Civil en la provincia de Barcelona. Esta situación, que se ha prolongado durante meses, representa un serio riesgo para la salud de los agentes que trabajan en estas instalaciones.

En el documento la asociación denuncia que las dependencias del Servicio Marítimo del Puerto de Barcelona no reciben una limpieza adecuada desde el pasado mes de junio. A esta situación se suma la del acuartelamiento de Gavà, donde las labores de limpieza también se han suspendido desde hace varias semanas.

Asimismo, JUCIL ha señalado también que, si bien el servicio de limpieza se mantiene en otros cuarteles de esta Comandancia, no se está prestando conforme a lo estipulado en el contrato, con una importante reducción de horas de trabajo. Las horas de servicio de limpieza no se cumplen y, durante los meses de verano, se ha detectado una reducción drástica que ha llevado a que su personal no acuda o no realice las tareas de forma apropiada. De hecho, en algunas dependencias, el horario de limpieza se ha reducido de diez horas semanales a únicamente tres, resultando inasumible realizar todas las tareas, informa El Catalán.

Esta falta de mantenimiento está generando condiciones insalubres que contravienen la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo. La situación es preocupante, ya que pone en riesgo la salud de los agentes y sus condiciones laborales.