Hallan un cadáver en una maleta en Barcelona y detienen a una persona

Un trabajador de limpieza ha avisado a los policías sobre su hallazgo

Esta mañana un trabajador de limpieza ha encontrado un cadáver dentro de una maleta en Barcelona. Fuentes policiales aseguran que el operario habría encontrado el cuerpo en una zona de contenedores y ha avisado a los servicios de emergencia y las autoridades competentes.

A continuación, los Mossos d'Esquadra junto a la Policía Local de la ciudad han confirmado la muerte y han acordado la zona.

La investigación está abierta y bajo secreto de sumario, aunque sí hay por ahora un detenido.

