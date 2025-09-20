Un hombre detenido por apuñalar a otro en el barrio de Trinitat Vella de Barcelona

La Guàrdia Urbana de Barcelona detuvo ayer a un hombre por la tarde tras presuntamente apuñalar a otro durante una pelea en el barrio de Trinitat Vella, informan fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos ocurrieron sobre las 18 en la calle Finestrelles cuando, por causas que ahora se investigan: se enzarzaron en una pelea y uno de ellos apuñaló a otro, que ha sido trasladado a un hospital por el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en estado grave.

Según ha avanzado 'El Caso', la víctima ha recibido un navajazo en el pulmón y ha sufrido un neumotórax del que está siendo tratado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.