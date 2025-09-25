Acceso

Illa aplaude que Sánchez quiera optar a la reelección: "Hay Pedro Sánchez para rato"

El presidente anunció recientemente que se presentaría a las elecciones

LONDRES (REINO UNIDO), 25/09/2025.- El presidente de la Generalitat, Salvador Illa durante una rueda de prensa en su viaje institucional de un día al Reino Unido, donde se reúne con directivos catalanes de empresas presentes en Londres y participa en una cumbre organizada por Apple. EFE/ Guillermo Garrido
El presidente de la Generalitat, Salvador IllaGuillermo GarridoAgencia EFE
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha aplaudido la voluntad expresada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de volver a presentarse a unas elecciones generales: "Mi pronóstico es que hay Pedro Sánchez para rato".

Así se ha pronunciado en declaraciones este jueves desde Londres, donde se encuentra de visita oficial y se ha reunido este jueves con directivos catalanes de empresas.

Illa ha asegurado que ha recibido muy positivamente el anuncio de Sánchez y le hace "muy feliz", y ha señalado que es algo bueno para España, para Catalunya y para Europa, textualmente.

