Illa promete activar "las medidas necesarias" para proteger al sector porcino

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha prometido que el Govern activará "las medidas necesarias" para mantener y mejorar el posicionamiento del sector porcino ante la crisis derivada del brote de peste porcina africana (PPA) que afecta a la zona de Collserola (Barcelona).

Illa hizo estas declaraciones la noche del pasado miércoles desde México, donde el presidente del Govern está actualmente de visita institucional, en las que ha reiterado el apoyo institucional al sector para que la PPA "no afecte a las exportaciones ni la excelente reputación ganada a pulso durante años".

"El sector porcino y cárnico de Catalunya es uno de los más excelentes del mundo, por su calidad, responsabilidad, tradición y cuidado de los animales", ha reivindicado el jefe del Ejecutivo catalán, en declaraciones remitidas en un comunicado por la Generalitat.

Durante la noche del miércoles, Illa se ha reunido con el secretario de Agricultura de México, Julio Berdagué, y el embajador español en el país, Juan Duarte, para profundizar sobre las medidas adoptadas por el Govern y trasladar "un mensaje de tranquilidad sobre el producto catalán".

Tras detectarse los primeros casos positivos, que por el momento han ascendido a nueve casos de animales afectados, el Govern ha puesto en marcha una primera línea de ayudas de 10 millones de euros,ampliable a otros 10 millones, para hacer frente a las posibles consecuencias económicas del brote.