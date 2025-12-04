La Comisión Europea amplía a 91 municipios de Cataluña la zona infectada por peste porcina africana

La Comisión Europea ha ampliado este jueves el perímetro de la zona infectada por peste porcina africana (PPA) —detectada el pasado viernes en Cerdanyola del Vallès (Barcelona)— hasta 91 municipios de Cataluña. Después de que varios expertos de la institución europea visitaran este miércoles la zona cero del brote, Bruselas ha publicado la lista de poblaciones donde se tendrán que aplicar "medidas de emergencia provisionales" hasta el próximo 28 de febrero, con el objetivo de contener el virus. Los lugares afectados tampoco podrán exportar cerdos hasta nuevo aviso.

A diferencia de la Generalitat de Cataluña, la Comisión Europea no distingue entre zona infectada y zona de vigilancia y, por tanto, el listado de la Unión Europa afecta a 23 municipios del Vallès Occidental, 20 del Vallès Oriental, 27 del Baix Llobregat, cinco del Barcelonès, 10 del Maresme, dos del Alt Penedès, dos de Anoia y dos del Bagès. En la lista, sin embargo, no aparece la comarca de Osona, la capital catalana del porcino, a pesar de pertenecer a la demarcación de Barcelona, como tampoco se encuentra el Segrià.