La gestión de la peste porcina, en manos de la Unión Europea

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alicia Romero, anunció este miércoles una línea de ayudas de 10 millones de euros, ampliables a otros diez, con el objetivo de «dar respuestas, estar al lado de las empresas y ayudarlas en aquello que sea posible», frente a las consecuencias económicas derivadas de la peste porcina africana (PPA), detectada el pasado viernes en Cerdanyola del Vallès, en Barcelona.

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, afirmó al respecto en rueda de prensa que esta medida está destinada a compañías afectadas por el virus. Aseguró, a su vez, que el Govern está tratando de sumar posibles fondos europeos y que está en conversaciones tanto con el Gobierno como con la Comisión Europea, para activarlos cuando sea necesario. Esta propuesta, que se aprobará en el Consell Executiu del próximo martes, se enmarca dentro de un contexto en el que «no ha habido ninguna afectación económica», según Romero, mientras el cuerpo de Agents Rurals, sin embargo, está a la espera de que la Unión Europea autorice las capturas de cerdos salvajes con trampas.

«Estas que colocamos nos permiten capturar en grupo, no individualmente», explicó en declaraciones en TV3 el jefe del área de grupos especiales del cuerpo, el inspector Lluís Navarro. Sobre las medidas económicas, Romero aseguró que «en estos momentos hay una actividad económica que funciona con normalidad. Los restaurantes, agrotiendas y algunos pequeños hoteles están funcionando con normalidad», aseguró la consellera que sentenció que desde el Govern están «tranquilos» frente a esta enfermedad.

«Actuar sin alarmismos»

Bajo este marco, Ordeig pidió actuar con «calma» y «actuar sin alarmismos» ante el brote de PPA. También, defendió que Cataluña debe dar una imagen de «rigor, seriedad, determinación, responsabilidad y concienciación de lo que nos estamos jugando», después de que ayer se cerrara el primer radio de seis kilómetros para frenar el contagio de PPA.

Para ello, Ordeig ratificó que la «prioridad absoluta» es frenar la extensión del brote y hacer un «frente común» para la contención del virus. El conseller recalcó, a tal efecto, la importancia de la colaboración ciudadana para hacer frente a la enfermedad animal. Cualquier ciudadano que vea un animal muerto o enfermo debe llamar al teléfono de emergencias 112 y activar así al cuerpo de Agents Rurals, tal y como recomienda el Govern. El Ejecutivo catalán, en este sentido, también solicita a los ayuntamientos a limpiar papeleras y contenedores y prohíbe a la población dar de comer a los jabalíes.

«Hay una actividad económica que funciona con normalidad», afirma Alícia Romero

«No se puede decir más claro: Por favor, evitemos salir a correr, ir en bicicleta y por descontado actividades organizadas», sentenció el conseller, Òscar Ordeig, sobre las precauciones que debe tener en cuenta la población, dentro del radio de afectación de los seis kilómetros alrededor de los dos primeros positivos.

Cincuenta jabalís muertos

En paralelo a estas medidas de contención por parte del Govern, el cuerpo de Agents Rurals elevó ayer a 50 el número de jabalíes hallados muertos en la zona cero del brote de peste porcina africana en el Parc Natural de Collserola.

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete de Madrid, sin embargo, mantuvo la idea de que la cifra de casos positivos confirmados se mantiene en nueve. El inspector jefe de Agents Rurals, Josep Antoni Mur, expuso, por otro lado, que los esfuerzos del cuerpo se centran en evitar la expansión del virus y que «el peor escenario sería que se nos abriera la enfermedad hacia el centro de Cataluña», concluyó.