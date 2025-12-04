Acceso

Cataluña

Municipal

"Los vecinos tienen miedo": Exigen desalojar un asentamiento de Barcelona ante la tensión vecinal

Aseguran que el tráfico de drogas y la violencia es constante

Asentamiento de la calle Pirineus, en el distrito de Horta-Guinardó de Barcelona REMITIDA / HANDOUT por JUNTS PER BARCELONA Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 04/12/2025
Junts exige desalojar el asentamiento de la calle Pirineus de Barcelona: "Los vecinos tienen miedo"JUNTS PER BARCELONAEuropa Press
La Razón
  • La Razón@larazon_es
    La Razón es un diario español de información general y de tirada nacional fundado en 1998
Barcelona Creada:
Última actualización:

El concejal de Junts en Barcelona Arnau Vives ha registrado un ruego al gobierno municipal en el que ha exigido desalojar el asentamiento de la calle Pirineus, en el distrito de Horta-Guinardó: "Los vecinos tienen miedo", ha asegurado.

Ha señalado la "grave situación de abandono, inseguridad y degradación que sufre la zona" por la presencia del asentamiento en el que, ha afirmado, hay tráfico de drogas y la violencia es constante, indica la formación en un comunicado.

"Es una situación indigna tanto para los vecinos como para las propias personas que malviven en estas condiciones. El gobierno municipal debe actuar en estos momentos para resolver esta situación con humanidad, pero también con firmeza", ha reclamado Vives.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas