Indepes hiperventilados

La verdad es que me cuesta un poco escribir determinados artículos, porque ni quiero ofender a nadie, ni que me tomen por frívolo ante cuestiones que preocupan a la gente, pero como decía el Maestro Ortega y Gaset “yo soy yo y mis circunstancias”, y mis circunstancias es mi pasado con bailes diversos con gentes realmente peligrosas, por eso me permito la frivolidad de decir que a mí los indepes cuando se cabrean y se hiperventilan me parecen muy divertidos, y pido perdón por ello.

La galería de declaraciones de indepes oprimidos que viven bajo el yugo del Estado Español en unas condiciones sólo asimilables a los ciudadanos de Corea del Norte, ha dado lugar a momentos inolvidables. Pero hay que reconocer que si nosotros tuvimos nuestra frase y nuestro ídolo con el gran Octavi, el mosso “la Republica no existe idiota”, ellos tienen ya un icono con la frase del Sr. Trias “que us bombin a tots”.

El Sr. Trias es el perfecto representante de lo que ha sido la clase política catalana durante muchos años, hasta que un día se enfadó con España, es un tipo educado, médico de profesión y que tiene magnificas relaciones con la llamada gente de bien de Barcelona en concreto, de Cataluña en general y seguro que de toda España. Esperaba ser alcalde y no salió, quizás se arrepienta de haberse precipitado al darle un abrazo a Esquerra para montar un frente independentista, se enfadó y soltó la frase de marras, sin acordarse de cuando los indepes en el año 2017 montaron también una coalición contra Inés Arrimadas cuando Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña. Se imaginan ustedes a la Sra. Arrimadas en la tribuna del Parlament diciendo algo así como “Que os den por el saco a todos”, paradojas del destino, no se si hubiese sido adecuado pero tal vez con ese puñetazo encima de la mesa Ciudadanos hoy seguiría existiendo, pero no me hagan caso porque la política cada día me interesa menos y menos la entiendo.

En fin que los indepes ya tienen un icono y podrán hacer camisetas este verano, yo la verdad entre un señor burgués que en el fondo es más de derechas que mi querida madre, pero que está enfadado con España porque no es alcalde, y un tipo como mi amigo Octavi que además es un cachondo, me quedo con el segundo “Que República, ni que cojones, la Republica no existe señor enfadado, ni existirá”.