IlloJuan explica por qué no hace más directos: "No es sano a nivel mental"

El crecimiento que ha tenido la industria de los creadores de contenido en los últimos años es uno de los más grandes que se ha vivido en ese periodo de tiempo, por lo que es normal que haya una ola de gente joven que también quiere entrar en este mundo para ganarse la vida con ello.

Sin embargo, a pesar de lo atractivo que puede resultar, prácticamente todos los streamers exitosos están cansados de advertir lo dura que puede llegar a ser esta profesión.

El último ha sido IlloJuan en el canal de YouTube ZZEN, dedicando parte de la entrevista que ha concedido a hablar sobre el motivo por el que no hace más directos, reconociendo él mismo que podría dedicarle más tiempo, pero que no es lo que quiere.

IlloJuan defiende que tiene derecho a “vivir la vida que realmente quiere”

El creador de contenido malagueño, con su habitual honestidad, no tuvo problemas en afirmar que es consciente de que puede hacer mucho más en lo relacionado a su trabajo, pero se mostró seguro con que eso no es realmente lo que quiere.

“La realidad es que por mi contexto y por como yo soy, yo prefiero... Tío, es que una vida solo, ¿sabes? Es que no tengo otra, es esta. Es que no va a ocurrir otra vez. Entonces, si tengo la capacidad de vivir la vida que realmente quiero vivir, ¿por qué no lo hago?”, afirmó el streamer para defenderse de aquellos que le critican por dedicar pocas horas al contenido.

IlloJuan reconoció que se siente muy afortunado de su posición y que entiende que otras personas tengan trabajos menos cómodos, pero insistió en que eso son dos cosas distintas y que él no entra a juzgar la labor del resto.

Para terminar, el malagueño confesó que entiende que todos hayan querido relajarse con las horas de directos porque “no es sano a nivel mental”, insistiendo que tiene la posibilidad de disfrutar más tiempo libre y dedicar menos horas a su trabajo.