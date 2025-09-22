Un joven “quiere ir a juicio” para denunciar los daños “patrimoniales y morales” que provoca Rodalies

Muchos usuarios están hartos del caos en Rodalies, con constantes cortes, cancelaciones, obras y retrasos. La situación ha llegado a tal punto que un joven, David Pujol, estudiante y usuario de Rodalies, está dispuesto "a ir a juicio" para reclamar "los daños patromoniales y morales" que provoca Rodalies.

Según explicó Pujol en 3CAT, el joven lleva ya "muchas reclamaciones a Rodalies, unos 33 escritos más otros 4 a la Sindicatura de Greuges". Denunció que la respuesta, además, fue vaga y tardía. Pujol denunció que su "vida se ha centrado este último año en Rodalies, en qué le pasará hoy a mi tren". "De hecho, he decidido cambiar mi residencia" para no tener que depender de los trenes, añadió el joven, que aseguró que por culpa de Renfe ha "llegado tarde muchas veces, he perdido horas de sueño...".

Así, Pujol interpondrá una reclamación patrimonial contra Rodalies, y ahora mismo se encuentra recopilando información para la solicitud. "Obviamente me dirán que no", reconoció el joven, que aseguró que el próximo paso entonces será "ir a juicio".

Pujol aseguró que todavía no ha contactado con ningún abogado, por lo que no sabe si esta denuncia podría llegar hasta el final. Sin embargo, una sentencia a su favor podría marcar un precedente histórico para Renfe y sus usuarios. "Lucharé hasta la última instancia", sentenció el joven.