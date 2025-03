Junqueras: "Si no se consigue la financiación singular para Cataluña, que Illa y Sánchez se olviden de los presupuestos de 2026"

El presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha advertido que si no se concreta un modelo de financiación singular para Cataluña, el PSC y el Gobierno de Pedro Sánchez no podrán contar con su apoyo para los presupuestos de 2026. En una entrevista con el diario ARA, el líder republicano ha afirmado que, a pesar del acuerdo entre ERC y el PSC para definir el nuevo sistema de financiación en el primer semestre de este año, las negociaciones no avanzan al ritmo esperado. "Nos tenemos que poner mucho más intensamente", ha señalado, acusando al PSC de no estar haciendo lo suficiente.

En este sentido, Junqueras ha recordado que el pacto entre su partido y los socialistas catalanes debía concretar un modelo de financiación que garantizara mayores recursos para Cataluña. Sin embargo, ha dejado claro que si no se logran avances significativos, no solo se verán afectados los presupuestos de 2025, que ya están descartados, sino también los del año siguiente. "Si el financiamiento no sale bien, Illa y Sánchez pueden olvidarse de los presupuestos de 2026", ha sentenciado.

El presidente de ERC también ha criticado la respuesta del Govern en materia fiscal, especialmente en lo que respecta al refuerzo de la Agencia Tributaria de Catalunya. A su juicio, la incorporación de un centenar de trabajadores a la ATC es "claramente insuficiente" y pues la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) cuenta con unos 3.000 empleados en Cataluña, cifra que debería trasladarse a la administración catalana en caso de una gestión fiscal propia. "Con todo el respeto a esas cien personas, esa cifra es insuficiente", ha insistido.

Además, Junqueras ha cuestionado la utilidad de la prueba piloto impulsada por el Govern para la recaudación del IRPF y el impuesto de matriculación. "El impuesto de matriculación no sirve de gran referencia a la hora de recaudar el IRPF, hay mucho margen para mejorar", ha indicado. Sobre la posibilidad de un traspaso directo de los trabajadores de la agencia estatal a la catalana, lo ha considerado "una vía relevante", pero ha admitido que encontrarán resistencia entre los funcionarios, como ya ha ocurrido con los maquinistas de Renfe. No obstante, ha asegurado que Esquerra Republicana es "el mejor aliado" de los trabajadores para garantizar sus derechos laborales.

Por otro lado, Junqueras ha confirmado que su partido mantiene abierta la negociación con el Govern para una ampliación de crédito de 4.000 millones de euros que permita financiar diversas inversiones. En este sentido, ha manifestado su voluntad de llegar a acuerdos que beneficien a Cataluña. "Si nos quieren presentar una propuesta de decreto de ampliación de crédito, que nos la presenten y hablaremos", ha declarado.

"El caos de Rodalies"

Junqueras también ha cargado contra la gestión de Rodalies, calificando la situación del servicio ferroviario como "una vergüenza escandalosa". Ha defendido que la Generalitat debería asumir todas las competencias en materia de transporte y ha señalado al PSC como uno de los principales responsables del deterioro del servicio, recordando que "han tenido una ministra de Transportes exalcaldesa de Gavà y dirigentes al frente de Renfe, y no han sido capaces de solucionar el problema".

El líder republicano ha asegurado que utilizarán toda su capacidad de influencia para presionar en este sentido y no ha descartado una reprobación política a aquellos que "no sean capaces de hacer su trabajo". También ha reiterado que Esquerra Republicana es el mejor aliado para los trabajadores de Renfe y de otros sectores públicos, comprometiéndose a defender sus derechos laborales en un eventual traspaso de competencias a la Generalitat.

La situación interna de ERC

En el ámbito interno, Junqueras ha defendido la cohesión de Esquerra tras su elección como presidente del partido y ha destacado la "fuerza" con la que la nueva dirección encara el futuro. "Hemos vivido un proceso muy creativo, muy intenso y ahora estoy muy satisfecho de la energía con la que retomamos la relación con el país", ha afirmado.

Sobre la investigación interna en el partido por la llamada "estructura B" y posibles pagos irregulares, Junqueras ha señalado que la información la tiene la Comisión de la Verdad y ha asegurado que, desde que ha asumido el liderazgo, esos pagos ya no existen. "Cuando llegué, no estaban. Y le aseguro que no se hacen más", ha declarado tajante.

Respecto a la retirada de las enmiendas que limitaban su mandato, ha considerado que "demuestra la existencia de una amplísima mayoría que apoya las ponencias" y ha resaltado la capacidad de la nueva dirección para construir consensos dentro del partido.

Finalmente, preguntado sobre si se presentará como candidato a la Generalitat, Junqueras ha evitado entrar en especulaciones y ha recordado que sigue inhabilitado. "Nadie debe preocuparse por eso porque estoy inhabilitado. Pero lucharé para que todo el mundo pueda presentarse", ha concluido.