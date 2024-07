Junts celebra una ejecutiva para valorar el preacuerdo de investidura entre PSC y ERC

La ejecutiva de Junts, convocada anoche con carácter urgente, ha comenzado hace unos minutos. El motivo del encuentro entre los principales dirigentes de la formación es analizar el preacuerdo entre PSC y ERC, hecho público ayer, para investir al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat, tras el cual se emitirá una valoración. A la reunión de la ejecutiva, que está teniendo lugar en la sede del partido en Barcelona, han asistido la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretario general, Jordi Turull; el líder en el Parlament, Albert Batet; la expresidenta del Parlament, Anna Erra, y los exconsellers Jaume Giró y Gemma Geis, entre otros.

La ejecutiva de ERC avaló en la jornada de ayer un preacuerdo que prevé, según señaló la portavoz republicana, Raquel Sans, que Cataluña salga del régimen común y que la Agència Tributària Catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos (empezando por el IRPF), así como crear un Departamento de Política Lingüística en el Govern, algo que el PSC habría aceptado a cambio de que los republicanos apoyen la investidura de Illa, que se votará la próxima semana en el Parlament. Antes, las bases de ERC deberán ratificar el acuerdo en una consulta interna vinculante que tendrá lugar el próximo viernes, y sobre la cual hay dudas dada la presión que están recibiendo los militantes de varios sectores independentistas, empezando propiamente por Junts.

A toda esta compleja situación que puede terminar, si así lo avala la militancia republicana, en un nuevo Govern formado por socialistas y comunes -ERC no formará parte del mismo- cabe añadirle el regreso de Puigdemont, expresidente de la Generalitat y líder de Junts, que amenaza con reventar el pleno de la próxima semana. El dirigente posconvergente prometió en campaña que estaría en Barcelona para el debate de investidura fuera o no el candidato designado por el Parlament, y a pesar de que todavía no se le ha aplicado la amnistía y a riesgo de ser detenido en su entrada a España, el pasado sábado, desde Francia, aseguró que no iba a cambiar sus planes.