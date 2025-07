Una latinoamericana sentencia a los catalanes por pintar el edificio de su piso cuando hace bueno: "No recibo luz"

Las redes sociales están consolidadas como una herramienta fundamental para amplificar las voces de absolutamente todo el mundo. Es sencillo, una persona se graba delante de una cámara, manda un mensaje, hace un comentario o sube una fotografía y ya ha podido aportar su granito de arena a cualquier tipo de causa. En la actualidad, cualquiera puede compartir, de forma directa e inmediata, sus testimonios, algo que para muchos puede ser de verdadera importancia y para otros no.

Entra en juego cualquier cosa, una experiencia personal, una denuncia, una opinión sobre el precio de una entrada de cine, un blog en el que se muestre el último viaje de las vacaciones... todo tiene hueco. Además, estas plataformas también tienen esa capacidad, primero de servir como altavoz, pero también de generar emociones, tanto en aquellos que suben los videos como en los que los ven y dejan su opinión en los comentarios.

Las redes sociales, un océano repleto de temas y emociones

Satisfacción, confianza o empatía, y frustración, incomodidad o desconfianza son varias de los más típicas, pero seguramente todos los usuarios habrán experimentado muchos otras. Cuando se ofrecen este tipo de contenidos, una de las formas más habituales es realizarlo centrando el foco desde una perspectiva territorial, apuntando a alguna Comunidad Autónoma en concreto.

Varias han sido testigos de ello, pero la que posiblemente haya sido repetida en muchas más ocasiones ha sido Cataluña. Los testimonios que circulan sobre esta región suelen tener que ver en gran medida contemas lingüísticos, culturales, políticos, sociales y económicos, los cuales han sido el pretexto para incrementar o disminuir tensiones que probamente no tienen reconocimiento mediante otras vías de comunicación.

Pintan el edificio en el que está su casa y pierde luz natural

Un claro ejemplo de ello ha sido la experiencia de Nathalia Blanco, también conocida como @veintenathalias, una joven latinoamericana que reside en Barcelona. Se trata de una influencer que se dedica a publicar contenido sobre, por supuesto, testimonios personales, estilos de vida fitness, reflexiones personales y opiniones sobre temas de actualidad, entre otras cosas. En esta ocasión, toca hacer mención al video en el que trata lo siguiente: han pintado el edificio en el que está situado su piso y esto le priva de recibir luz natural.

Nathalia comienza declarando lo siguiente: "Queja pública", mientras está enfocando a su casa. Al estar pintando el edificio, los pintores han tenido que instalar un dispositivo protector para que nada toque la zona de la pintura, algo que resta luz del sol procedente del exterior al interior debido a la tela. "Explíquenme por qué los catalanes esperan a que haga buen tiempo para decidir pintar el edificio", sentencia la que también es entrenadora personal; pone el foca tan solo en las personas de Cataluña cuando lo habitual es pintar en esa época del año en todas las partes de España; cabe destacar que este video es del mes de mayo.

"¿Ustedes creen que yo recibo luz natural en mi casa? Pues no, porque está todo tapado", declara. Esta influencer tampoco comprende que esto no se haya hecho en otro momento cuando hay menos horas de sol durante el día. "¿Por qué no lo hicieron en invierno? ¿O en otoño? ¿Por qué ahora? En pleno buen clima", y justo en ese instante es cuando su opinión concluye para todos los espectadores.

¿Cuándo es la mejor época para pintar?

El mejor momento del año para pintar un edificio depende de algunos factores, como pueden ser los climatológicos o los geográficos. Lo ideal es que en España los meses escogidos para ello sean los que están situados en la primavera, entre abril y principios de de junio. Este es el momento en el que la temperatura es la ideal para que la pintura no se moje por la lluvia y se adhiera bien a la fachada.

Por norma general, los grados estarán establecidos entre los 15 °C y 25 °C, unas condiciones perfectas que permitirán desempeñar la función correctamente. Además, también hay que tener en cuenta que no habrá ni una humedad excesiva y un calor sofocante para los pintores. En este sentido, lo más recomendable es evitar la época veraniega a toda costa; la invernal tampoco es buena idea porque el secado es más complicado.