El libro que ha emocionado a Estados Unidos

La de Javier Zamora es una historia dura, de supervivencia. Es la de un niño de nueve años que durante casi dos meses cruzó cinco mil kilómetros, desde El Salvador hasta Estados Unidos. Esa experiencia sigue persiguiendo a Zamora hasta el punto de transformarla en un libro, «Solito», que se ha convertido en un verdadero fenómeno editorial en Estados Unidos. La obra, que llega ahora en castellano y en catalán de la mano de Random House y Periscopi, respectivamente, fue ayer presentada por su autor en Barcelona.

Zamora explicó que lo que se encontrará el lector que se adentre en su libro es «una historia que desde niño sabía que tenía que contar». Y fue precisamente de niño, recién llegado a Estados Unidos, cuando empezó a trabajar en ese relato. Fue en San Rafael (California), ya con sus padres, cuando con la ayuda de una terapista empezó a rememorar todo lo vivido. «En esas primeras sesiones me puse a dibujar y en la segunda dibujaba cuando estaba en el desierto. Es el primer libro que escribo en mi vida. La terapista me lo dio y le puso el título “El viaje de Javier”. Tener ese libro, que aún conservo, tuvo como bonito que me enseñó que yo me podía sacar lo sufrido y sacarlo fuera de mi», añadió. En 2017, la misma experiencia pasó a formar parte de un poemario, «Unaccompanied».

Javier Zamora admitió que le costó encontrar el tono con el que quería escribir «Solito». «En un primer momento, escribí mi historia pensando en una audiencia que era un ciudadano blanco. Quería convencerlos de que era humano. Empezaba diciendo quién era, que me había graduado, que había estado en Harvard tras pasar por Berkeley y Nueva York. Hasta yo mismo me aburrí de cómo contaba la historia. Nadie me hubiera creído si no hubiera pasado por la terapia», dijo. De allí pasó a otra manera de plasmar esos hechos, como un diario preciso e íntimo en el que no se ocultan los miedos vividos de esa experiencia.

«Solito» ha causado una gran conmoción en Estados Unidos, logrando aplauso tanto de los lectores como de la crítica. Entre quienes han mostrado su admiración por la obra de Javier Zamora destaca Jenna Bush, hija y nieta de dos presidentes que no se puede decir que hayan impulsado grandes políticas migratorias. Zamora reconoció que aquel apoyo fue una sorpresa. «Los conservadores en Estados Unidos no leen mucho. Antes de que saliera el libro en septiembre de 2022, sabía que ella quería poner su calcomanía de apoyo en el libro. ¿Soy un vendido por aceptarlo? Eso es algo que me preguntaba. He hecho muchas cosas malas en mi vida, pero creo que la gente puede cambiar. Jenna Bush no es su padre o su abuelo. Está tratando cambiar algo y se ha dado cuenta de su poder y que puede ayudar a que no se vote a Trump».