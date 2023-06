El líder independentista encarcelado e indultado por el Gobierno de Sánchez Jordi Sànchez cobrará más que un ministro con dinero público en su nuevo cargo en el Síndic de Greuges

El ex secretario general de Junts y ex presidente de la ANC, Jordi Sànchez, será el nuevo director de Derechos Sociales del Síndic de Greuges, informaron fuentes de la institución.

Según avanzó Vilaweb, Sànchez vuelve así al Síndic de Greuges, organismo del que fue adjunto general de 2010 hasta 2015, cuando salió de él para presidir la ANC, y las mismas fuentes aseguraron que el ex secretario de Junts se dará de baja del partido para poder asumir el nuevo cargo en el Síndic.

La síndica de greuges, Esther Giménez-Salinas, comunicó al equipo del Síndic el nombramiento de Sànchez, que ejercerá un cargo que ocupaba hasta hace poco Aida Covadonga, que recientemente ha sido designada nueva adjunta de la institución para la defensa de los derechos de los niños y los adolescentes.

El que fuera secretario general de Junts y que fue condenado por sedición a 9 años de cárcel por su participación en el “procés” cobrará 93.663,12 euros al año tras ser rescatado por el defensor del pueblo catalán. Es un sueldo superior a cualquier ministro.

Jordi Sànchez, indultado como el resto de responsables del golpe en Cataluña por el Gobierno de Pedro Sánchez, regresa a esta institución tras dejarla en 2015 para presidir la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

Sánchez pilotó la Secretaría General de Junts en la etapa «fundacional» del partido, aunque su manera de gestionar –«opaca», según sus críticos– generó rechazo en los sectores representados por Jordi Turull y Laura Borrás, que acabaron pactando en el II Congreso de JxCat para repartirse el poder orgánico.

Inicialmente considerado fiel a Carles Puigdemont, Sánchez consiguió formar un sector propio dentro de Junts, rodeándose de perfiles que le acompañaron en su anterior etapa en la ANC, y que en los últimos meses se han opuesto a la salida de Junts del Govern y han protagonizado alianzas con los afines a Turull para arrebatar al ‘borrasismo’ varios cargos internos y territoriales.

Tras su renuncia a la Secretaría General del partido, Sánchez pasó a dirigir la fundación Crida Nacional per la República, llamada a ser el think tank de JxCat, pero que todavía no ha completado su despliegue. Condenado en el juicio del procés a nueve años, salió de la cárcel el 23 de junio de 2021 tras ser indultado por el Gobierno.