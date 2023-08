Los Mossos d'Esquadra detienen a un hombre que acababa de cometer un robo con violencia en Pallejà e intentaba huir por el cauce del río Llobregat

En un suceso que ha conmocionado a Pallejà, los Mossos d'Esquadra han logrado la detención de un ladrón multirreincidente después de que agrediera a una anciana y posteriormente intentara escapar sumergiéndose en las aguas del río Llobregat. El incidente tuvo lugar el pasado jueves 17 de agosto y puso de manifiesto la peligrosa carrera criminal de este individuo de 26 años, quien ya acumulaba un asombroso historial de 27 antecedentes policiales.

La serie de eventos comenzó cuando el agresor perpetró un ataque contra una anciana indefensa en Pallejà. Las autoridades rápidamente fueron alertadas sobre el incidente y desplegaron un operativo para capturar al delincuente. No obstante, su intento de escapar fue igualmente audaz: en un intento por eludir la captura, se adentró en las turbias aguas del río Llobregat. Los Mossos d'Esquadra, no obstante, no se amedrentaron y lograron su detención.

No es la primera vez que este individuo se cruza con la justicia. Con 27 antecedentes policiales a sus espaldas, su historial criminal es alarmante. Además del ataque en Pallejà, las investigaciones lo vinculan con otros dos robos violentos cometidos en las localidades de Sant Boi de Llobregat y Sant Vicenç dels Horts. También se le imputa un robo con fuerza perpetrado contra una vivienda en Pallejà, que sumado a su trayectoria delictiva, refuerza su imagen como un ladrón audaz y peligroso.