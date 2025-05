Puigdemont, el gran perdedor del «pacto nacional por el catalán»

Aunque no hay una definición oficial de lo que es un «pacto nacional», se entiende como un gran acuerdo transversal que genera consenso entre las principales fuerzas políticas y que cuenta con el respaldo de las principales entidades sociales, culturales, económicas o sindicatos. Por eso, quien lidera uno se apunta un gran logro. Es el caso del «Pacte Nacional per la Llengua». A pesar de que hay partidos independentistas, como Junts, la CUP o Aliança Catalana, y constitucionalistas, como PP y Vox, así como algunas entidades sociales, como la ANC, que no lo suscriben, es un acuerdo que el Govern ha logrado sacar adelante con el apoyo de varias fuerzas políticas (el PSC, los comunes y ERC) y cuya firma escenificó en el Institut d’Estudis Catalans, lugar simbólico del catalanismo, en un acto al que asistió incluso Jordi Pujol.

Esto deja un gran perdedor: Carles Puigdemont. El pretendido líder del independentismo ha visto cómo una de las históricas reivindicaciones del catalanismo, un gran pacto por el catalán, se tejía estando él completamente al margen. La excusa de Junts, que el pacto debía firmarse después de conocer el resultado de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la obligatoriedad de impartir un 25% de horas de clase en castellano y después de saber hasta dónde progresará la oficialidad del catalán en la Unión Europea. Sin embargo, desde el primer momento se ha apuntado a que el líder de Junts no ha querido ser partícipe de un pacto que no estaba liderando él, pues tiene la concepción de que cualquier acuerdo estructural en la defensa del catalán tiene que llevar su sello.

La derrota se agrava más al ver que el grueso de entidades soberanistas sí prefirieron sumarse al acuerdo, a pesar de encontrar en él «falta de ambición» o de considerarlo «solo un primer paso». Entre ellas, Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua, las más representativas, pero también Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana, Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i Nacionals, La Intersindical o Unió de Pagesos. Esto es más doloroso para Junts si se tiene en cuenta que, durante los años álgidos del procés, Òmnium y Plataforma per la Llengua fueron de la mano de Puigdemont y del resto de líderes del movimiento, cuando el independentismo sí mostraba unidad política y civil.

De este modo, fuerzas que han firmado el pacto, como el PSC, ERC, los comunes o el propio Govern, acusan a Junts de «politiqueo» y de no querer adherirse por mera estrategia electoral, pues no creen que los argumentos de los postconvergentes (la sentencia del TC y el catalán en Europa) sean lo suficientemente relevantes como para no firmarlo. Además, repiten que el pacto «está abierto a todos», como dejando claro que la pelota está en el tejado de Junts y que, si siguen sin adherirse, es por «falta de voluntad».

Los grandes ganadores

Si el gran perdedor del Pacte Nacional es Carles Puigdemont, el acuerdo deja también ganadores para el catalanismo. El primero de ellos, Salvador Illa. Aunque hubo entidades, como ANC, sindicatos, como el USTEC-STEs, mayoritario entre profesores no universitarios, y partidos ya mencionados como Junts, la CUP y Aliança Catalana, la realidad es que el presidente, que pretende presentarse como una persona de grandes consensos y que pacta con izquierdas y con derechas, es líder del acuerdo. De este modo, el PSC, y por extensión el Govern, refuerza su papel de partido catalanista moderado no independentista.

Más allá de Illa, el otro ganador es ERC. De hecho, el Pacte Nacional lo empezó a negociar el ejecutivo de Pere Aragonès y fue una de las condiciones que los republicanos le pusieron a los socialistas para investir a Illa. ERC ha aprovechado para salir en la foto por delante de Junts de cara al electorado independentista: «El país no entendería que, en momentos de amenaza del catalán, no vayamos todos a una», dijo el secretario de comunicación republicano, Isaac Albert. Otro de los grandes ganadores es Francesc Xavier Vila, consejero de Política Lingüística. En parte, también es un triunfo de ERC, pues el consejero formó parte del Govern de Aragonès como secretario de Política Lingüística. La transformación a consejería formó parte también del pacto entre republicanos y socialistas.

Mientras tanto, la formación de Puigdemont se ha enfrascado en la estrategia de pintar a Illa como un «españolista» para legitimar su «no a todo» y, ante la evidencia de que se han quedado al margen, se han abierto a renegociar las cláusulas del pacto y, si lo consideran, adherirse a él.