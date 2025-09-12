Muere Albert Porta, el visionario artista que también se llamaba Zush y Evru

El visionario artista barcelonés Albert Porta, más conocido por sus alter egos creativos Zush y, posteriormente, Evru, falleció el pasado jueves, según ha informado la Galeria Senda de Barcelona. La confirmación de la noticia llegó a través de un comunicado de la Galería Senda, espacio barcelonés que lo representaba y con el que mantenía una estrecha colaboración, destacando la pérdida de un creador "excepcional" y de una persona "amable, generosa y un gran amigo".

De formación autodidacta, Porta irrumpió en la escena artística con su primera exposición individual en 1968, marcando el inicio de una trayectoria tan prolífica como singular. Su obra, difícil de clasificar, se caracterizó por una constante exploración de los límites de la percepción y la realidad. Su proyecto más ambicioso fue la creación de Evrugo Mental State, un país o estado mental ficticio del que se autoproclamó ciudadano. Para esta nación alternativa, Porta desarrolló una cosmogonía completa, que incluía una bandera, una anatomía propia e incluso un sofisticado alfabeto de invención propia, demostrando una capacidad imaginativa sin parangón.

Su influencia y reconocimiento traspasaron pronto las fronteras locales. Ya en la década de los 70, su trabajo comenzó a ser incluido en destacadas exposiciones colectivas internacionales, como la prestigiosa Documenta 6 de Kassel (Alemania) en 1977. La consagración institucional llegó en el año 2000 con una gran exposición retrospectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, que permitió al gran público adentrarse en su complejo universo. Ese mismo año, fue galardonado con el Premio Ciutat de Barcelona de Artes Plásticas.

La crítica especializada siempre valoró su trabajo, un reconocimiento que se materializó una década más tarde, en 2010, con el Premio de la Associació Catalana de Crítics d'Art, concedido por su exposición 'Porta Zush'.

La obra de Albert Porta / Zush / Evru, un referente fundamental del arte psicodélico y neosurrealista español, se encuentra repartida en las colecciones de los principales museos e instituciones públicas y privadas de todo el mundo, legado de un creador irrepetible cuya imaginación desbordante construyó realidades paralelas que desafían y enriquecen nuestra forma de ver el mundo.