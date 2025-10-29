Muere una menor de 14 años tras ser atropellada por un autobús en la Diagonal de Barcelona

Alrededor de las 22 horas de ayer, una menor de 14 años murió tras ser atropellada en la calle Gran Vía Carles III en la bifurcación con la Avenida Diagonal de Barcelona. En el accidente de tráfico se vieron implicados una peatón, la menor, y un autobús Monbus que cubre la línea exprés X43.

Tras el accidente, se desplazaron hasta el lugar de los hechos dotaciones de la Unidad Central de Atestados de Tráfico (UCAT) de la Guardia Urbana para realizar el atestado correspondiente y esclarecer las causas del siniestro, además de dotaciones de los Bombers de Barcelona y ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La menor de 14 años fallecida es la novena víctima mortal en accidentes de tráfico en Barcelona este 2025, según informó el Ayuntamiento de la capital catalana en un comunicado.