La Xarxa de Professionals d'Equitat en els Treballs se "consolida" con 55 profesionales desplegados en 30 consejos comarcales y 25 ayuntamientos catalanes, con el apoyo de los servicios territoriales de la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat.

El quinto encuentro de este órgano, celebrado este miércoles en la sede de la Conselleria, ha reunido a profesionales de equidad, técnicos territoriales y representantes de entes locales para compartir experiencias y retos de futuro, informa el departamento en un comunicado.

El encuentro ha sido inaugurado por la consellera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, que ha destacado que estos espacios de trabajo en red son "fundamentales para seguir avanzando juntas, compartiendo conocimientos, retos y experiencias".

"Cuanto más fortalezcamos los pilares que sustentan nuestra arquitectura democrática, menos riesgo de regresión tendremos", ha añadido Menor. Por su parte, la secretaria general del departamento, Sònia Guerra, que ha clausurado el encuentro, ha destacado el trabajo de esta red a favor de la igualdad, la corresponsabilidad y el uso justo del tiempo: "Sois la mejor garantía de que la igualdad se construye desde cerca, desde cada municipio".

La Xarxa nació en 2023 al detectar la necesidad de extender las políticas de equidad en todo el territorio y la Conselleria acompaña y financia la figura de un profesional de equidad en los trabajos en las comarcas y municipios de más de 20.000 habitantes.