Muere un motorista tras caer del vehículo en la calle Farigola del distrito de Gràcia de Barcelona

Un motorista ha muerto este jueves de madrugada tras caer de su vehículo cuando circulaba por la calle Farigola del distrito de Gràcia de Barcelona.

Se trata de la víctima mortal número 11 en lo que va de año en accidentes de tráfico producidos en la capital catalana, informa el consistorio en un comunicado, donde ha transmitido el pésame a familias y amistades del fallecido.

Tras el accidente, al lugar han acudido varias unidades de la Guardia Urbana para esclarecer las causas del siniestro, así como del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y del servicio municipal de emergencias sociales para atender a los allegados de la víctima.