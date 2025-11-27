Dinamarca - España, en directo hoy: partido clasificatorio al Mundial de Baloncesto 2027

Tras una participación irregular en el Eurobasket, España pone ahora la vista en el estreno de Chus Mateo al mando de la selección con un gran objetivo: lograr la clasificación para la Copa del Mundo 2027. Dinamarca será el primer rival del nuevo entrenador, en un grupo que completan Georgia y Ucrania.

El historial entre ambos equipos sonríe claramente a La Familia, que domina 4-0, con el último enfrentamiento disputado el 23 de noviembre de 2002 y que se saldó con una contundente victoria española por 87-46.

Última hora del Dinamarca - España: partido clasificatorio al Mundial de Baloncesto 2027, en vivo online