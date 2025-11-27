Directo
Dinamarca - España, en directo hoy: partido clasificatorio al Mundial de Baloncesto 2027
Chus Mateo, que se estrena al mando de la selección, buscará la primera victoria en el Farum Arena
Tras una participación irregular en el Eurobasket, España pone ahora la vista en el estreno de Chus Mateo al mando de la selección con un gran objetivo: lograr la clasificación para la Copa del Mundo 2027. Dinamarca será el primer rival del nuevo entrenador, en un grupo que completan Georgia y Ucrania.
El historial entre ambos equipos sonríe claramente a La Familia, que domina 4-0, con el último enfrentamiento disputado el 23 de noviembre de 2002 y que se saldó con una contundente victoria española por 87-46.
Última hora del Dinamarca - España: partido clasificatorio al Mundial de Baloncesto 2027, en vivo online
La concentración en Guadalajara: base del plan de España
Antes de viajar a Dinamarca, la selección completó varios días de concentración y entrenamientos en el Palacio Multiusos de Guadalajara. Allí el cuerpo técnico diseñó sesiones tácticas centradas en la construcción de un bloque reconocible, con especial énfasis en la defensa colectiva y en la adaptación rápida de un grupo con mucha presencia de jugadores de la Liga Endesa.
Chus Mateo se estrena al mando de la selección
El encuentro de esta tarde supone el debut oficial de Chus Mateo como seleccionador tras su nombramiento por parte de la Federación Española de Baloncesto. El técnico madrileño hereda un ciclo plagado de éxitos y ha insistido en la necesidad de "crear una buena atmósfera" y de trabajar sin generarse grandes expectativas personales, centrado en el día a día y en el rendimiento colectivo.
El grupo de España: Dinamarca, Georgia y Ucrania
La selección española ha quedado encuadrada en el grupo A junto a Dinamarca, Georgia y Ucrania. El choque de hoy en el Farum Arena es el primer paso antes de recibir a Georgia en territorio español este fin de semana, en un arranque de calendario que exige máxima concentración para no dejar escapar triunfos teóricamente asequibles.
Ya se prepara el Farum Arena
El Dinamarca - España abre esta tarde el camino de la selección en las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial de Baloncesto 2027, con un choque programado a las 18:30 (hora peninsular española) en el Farum Arena, a pocos kilómetros de Copenhague. España parte como favorita, pero afronta una visita trampa ante un rival físico y en crecimiento, en el estreno oficial de Chus Mateo como seleccionador absoluto.
Santi Yusta: «Chus Mateo es un buen tío. No tiene un mal gesto y no te grita»
La nueva etapa de la selección española de baloncesto con Chus Mateo al frente empieza hoy ante Dinamarca (18:30, TDP). Es el primer capítulo de un viaje que tiene que acabar con el equipo en el Mundial de Qatar 2027. Primero llega la selección nórdica y el domingo, Georgia en Tenerife. Casi tres meses después del fiasco del Eurobasket sólo hay... (Seguir leyendo)
La llegada de España a Copenhague 🛬🇩🇰
Declaraciones de Izan Almansa 🎙️
Los 12 de La Familia para el partido de hoy 💪🇪🇸
Palabras de Chus Mateo 🎙️
España: Último entrenamiento previo al partido de hoy 🔥
Farum Arena, el escenario de hoy 📍
👋🏻 ¡¡COMENZAMOS!! 🏀
Les damos la bienvenida al directo del partido entre España 🇪🇸 y Dinamarca 🇩🇰, por la jornada clasificatoria al Mundial de Baloncesto 2027.
