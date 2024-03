La novela sobre la reina que fue esclavizada en Barcelona

Una mirada a una de las grandes mujeres del final del Imperio Romano es la protagonista y el tema de «Gala de Hispania. Reina y esclava» de Roberto Corral, la obra ganadora del último Premio Edhasa Narrativas Históricas que se falló hoy en Barcelona. Elia Gala Placidia fue reina de los godos y emperatriz de Roma, hija, esposa, hermana y madre de emperadores, fue también rehén y esclava, con «una vida marcada desde su nacimiento y del desmoronamiento del imperio», tal y como señaló Daniel Fernández, editor de Edhasa.

La obra nos lleva hasta el siglo V, con un Imperio que es sombra de lo que fue, con una Iglesia a punto de romperse en pedazos, y con una Barcino como escenario de algunas de las dichas y las desdichas que persiguieron a Gala Placidia. «Fue una mujer muy importante en el siglo V. Ella fue nieta, hija y madre de emperadores, además de ocupar puestos de relevancia en el imperio. Fue raptada, esposa de un rey visigodo y luego volvió a su mundo romano.», dijo Roberto Corral. El escritor ganador del Edhasa recordó que su protagonista vivió en un «mundo lleno de aventuras. No entendía que no hubieran cincuenta libros sobre ella. Pese a las penalidades, nunca perdió la dignidad romana que supo llevar en mejores momentos. Fue una mujer con personalidad tremenda».

Uno de los escenarios de la novela galardonada es Barcelona, entonces Barcino, «una ciudad en proceso de desarrollo, progresista porque era lo más cercano a Roma que había, con cierto carácter moderno. Fue pionera por servir de asentamiento a los visigodos para crear su primera capital antes de Toledo». Precisamente, cuando se le preguntó a Roberto Corral por lo vivido por su protagonista en aquella Barcino, el escritor sentenció que «fue aquí donde asesinaron a su marido y ella pasó a ser una esclava. Finalmente la intercambiaron por comida y ya se marchó de Hispania. Nunca más volvió a la ciudad».

Roberto Corral subrayó el hecho de que nos encontramos con un personaje único, una mujer con poder en una época en la que eran los hombres los que arrasaban con todo. Sin embargo, admitió el autor de «Gala de Hispania» que «no hay demasiada documentación. No se documentaba demasiado la relación de mujeres, pese a ser presencia constante. Sin embargo, eso tiene un beneficio para mi porque permite mucha ficción para el escritor».

La obra, como apuntó su responsable, es un texto de mujeres en el que son ellas las que toman la palabra. «El punto de partida en la emperatriz en el lecho de muerte. Su liberta, su amiga, cuenta la historia. Para que no se olvide nada, hace que la esclava escriba lo que ha sido su vida, aunque Gala Placidia no habla directamente. Las primeras páginas son sobre su liberta y por qué tienen una relación tan sumamente estrecha. Me he intentado fijar en lo que dirían ellas», comentó.

Licenciado en Historia del Arte, Roberto Corral compagina en la actualidad su pasión por la escritura con la dirección de una escuela de español y cultura española para extranjeros. Corral comenzó su carrera literaria con «Gulo, el elefante anoréxico», libro de cuentos infantiles que dedicó a sus hijos, y es autor también de dos novelas: «La ruta de los huesos» (Vitrubio, 2018) y «El olor de las olas», finalista del Premio Nadal, publicada por Mensajero en 2020.

El jurado del premio Edhasa estaba integrado por Jacinto Antón, Mari Pau Domínguez, Carlos García Gual, Sergio Vila-Sanjuán, María José Solano y el editor Daniel Fernández, como presidente.