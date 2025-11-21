Acceso

Obligatorias las cadenas en seis carreteras de Lleida por hielo en la vía

El Servei Català de Trànsit (SCT) fija esta medida de imperativo cumplimiento

La Dirección General de Tráfico exige el uso de cadenas o neumáticos de invierno de forma obligatoria cada vez que un conductor se dirija hacia zonas de montaña o lugares en los que hay presencia de nieve
El Servei Català de Trànsit (SCT) ha fijado como obligatorias las cadenas en los vehículos que circulen por 6 carreteras de la provincia de Lleida por hielo en la vía este viernes.

En concreto, las vías son la L-504 en Lladorre; la L-510 en Alins; la L-500 en Vall de Boí; L-501 en Vall de Boí la C-142b en Naut Aran y la C-28 en Vielha (Lleida), ha informado el SCT en un mensaje en 'X'.

Además, se ha restringido la N-230 en Vialler (Lleida) a vehículos articulados por nieve en la vía.

