La poeta Anna Gual, nueva cocomisaria del festival Barcelona Poesia

La poeta Anna Gual será la nueva cocomisaria del festival Barcelona Poesia, que se celebrará del 14 al 21 de mayo, junto al también poeta Manuel Forcano que ya lo es desde 2023 y sustituyendo a Maria Callís Cabrera, que lo ha sido durante las últimas cuatro ediciones.

Gual (Vilafranca del Penedès, 1986) es poeta, gestora cultura y directora de comunicación, está licenciada en Comunicación Audiovisual, y ha trabajado en instituciones y festivales como el Palais des Beaux-Arts de Bruselas, el Cinémathèque de Tánger y el Most Festival, informa el Institut de Cultura de Barcelona (Icub). Anna Gual (Vilafranca del Penedès, 1986) ha publicado ocho poemarios, entre ellos 'Implosions', 'L'ésser solar', 'El tubercle', 'Ameba' y 'Les ocultacions' y este año ha editado la antología 'Jo tinc una mort petita', y ha sido galardonada con premios literarioas como el Premi Pare Colom y el Miquel de Palol.